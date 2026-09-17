Россия включила три города, находящихся под контролем Украины, в избирательные округа Госдумы

Государство-агрессор включило украинские города Краматорск, Славянск и Святогорск в избирательный округ для выборов депутатов Госдумы. Для этого округа оккупационные власти составили списки, включающие более 550 тысяч так называемых избирателей.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Как Россия будет проводить выборы на украинских территориях?

Подконтрольные Украине территории Донецкой области юридически отнесены к Горловскому одномандатному избирательному округу №15.

В настоящее время в Краматорске и Славянске нет российских войск или оккупационной администрации, а Святогорск сама Москва признает неподконтрольным.

Виртуальные избиратели на подконтрольных Украине территориях

Согласно оккупационному законодательству, Святогорск отнесли к так называемому Славянскому муниципальному округу, который вошел в тот же избирательный округ №15.

Таким образом, Кремль планирует избрать депутата Госдумы России от территорий, которые полностью находятся под контролем Сил обороны Украины.

Аналогичную схему российские власти реализовали в Херсонской и Запорожской областях, включив в избирательные округа подконтрольные Украине территории вместе с областными центрами. Создание избирательных округов на неподконтрольных территориях демонстрирует реальный уровень готовности Кремля к миру.

Важно! Так называемые выборы в России начнутся 18 сентября и продлятся до 20 сентября.

Аналитики отмечают, что Кремль систематически использует внутриполитические процессы в своих интересах. Ожидаемую победу правящей партии российские власти планируют представить как свидетельство якобы широкой поддержки населением войны против Украины.