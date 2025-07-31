Враг нанес удар по центру Краматорска в четверг, 31 июля. В результате попадания в жилой дом погиб человек, также есть пострадавшие.

Всем раненым оказывают необходимую помощь, на месте работают необходимые службы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Донецкой области.

Смотрите также Прямое попадание КАБом в дом, – в ОВА рассказали детали удара по Краматорску

Что известно о раненых в Краматорске?

Россияне около 14:15 нанесли удар по центру города, из-за чего, по данным полиции, частично разрушен пятиэтажный жилой дом. Сейчас на месте продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов.

Известно по меньшей мере об одном погибшем человеке и 11 пострадавших. Раненым, среди которых – 18-летняя девушка, оказывают медицинскую помощь. Точное количество пострадавших и масштабы повреждений сейчас устанавливают.

На месте обстрела работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, парамедики и все профильные службы,

– добавили в полиции.

Ранее сообщали, что среди пострадавших 1 человек находится в тяжелом состоянии. Также в сети появились видео, где можно увидеть дым после попадания в Краматорске. По словам очевидцев, он был едким.