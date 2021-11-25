В Краматорске грабитель вызвал полицейских, чтобы уточнить, находится ли он в розыске

В Краматорскую полицию 23 ноября позвонил мужчина и попросил о консультации. Впоследствии полицейские обнаружили, что он находится в розыске за грабеж.

При встрече оказалось, что мужчина был пьян. Патрульных он попросил проверить, не разыскивают ли его.

К теме В Днепре мужчины украли 17 пачек подгузников: их "сдал" бдительный таксист

Проверив базы, доступные правоохранителям, оказалось, что 41-летнего местного жителя действительно активно разыскивает Краматорское РУ полиции за неоднократные кражи,

– говорится в сообщении патрульных.

На данный момент правоохранители выясняют ситуацию, а грабителя отвезли в Краматорское отделение полиции.

Забавные истории с грабителями

Полное сообщение Патрульной полиции Краматорска и Славянска:

В Краматорске мужчина в розыске сам на себя вызвал патрульных.

23 ноября в полицию поступило обращение информационного характера. На линию 102 гражданин сообщил, что он нуждается в консультации.

Прибывшие по месту вызова патрульные встретились с заявителем. Мужчина был выпивший​ и попросил проверить, находится ли он в розыске.

По имеющимся у полицейских базам патрульные установили, что 41-летний местный житель действительно находится в активном розыске Краматорским РУ полиции за неоднократные кражи.

Для выяснения всех обстоятельств события мужчину доставили в Краматорское РУ полиции.