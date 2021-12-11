В Краматорске установили памятник 16-летнему Герою Украины Степану Чубенко

В Краматорске Донецкой области открыли памятник Народному Герою Украины Степану Чубенко. 16-летнего парня в 2014 году жестко пытали и убили оккупанты.

Степан Чубенко был игроком юношеской сборной местного футбольного клуба "Авангард". Руководство команды решило в память об убитом участнике навсегда закрепить за ним первый номер.

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Мемориал открывала мама погибшего

Автором памятника стал Краматорский скульптор Игорь Нестеренко. Степана Чубенко он изобразил в полный рост, который динамично двигается, держа в руках мяч. Открывали памятник мама погибшего школьника и мэр города.

Погибшего Степана Чубенко изобразили в движении с мячом в руках / Фото Краматорского городского совета

Ранее Степана Чубенко посмертно наградили орденами "Народный Герой Украины", "За мужество" III степени, медалью "За жертвенность и любовь к Украине", а также нагрудным знаком "Кровь за Украину".

Степана Чубенко, по одной из версий, убили за украинский флаг / Фото Краматорского городского совета

В школе, где учился Степан Чубенко, в его честь установили мемориальную доску. У входа на стадион "Авангард" в городе также есть его памятная доска. Уже 6 лет в Краматорске проводят футбольный турнир памяти Степана Чубенко.



На открытие собрались жители Краматорска / Фото Краматорского городского совета

Что известно об убийстве Степана Чубенко