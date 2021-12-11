В Краматорске установили памятник 16-летнему Герою Украины Степану Чубенко
Источник:Краматорский городской совет
В Краматорске Донецкой области открыли памятник Народному Герою Украины Степану Чубенко. 16-летнего парня в 2014 году жестко пытали и убили оккупанты.
Степан Чубенко был игроком юношеской сборной местного футбольного клуба "Авангард". Руководство команды решило в память об убитом участнике навсегда закрепить за ним первый номер.
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Мемориал открывала мама погибшего
Автором памятника стал Краматорский скульптор Игорь Нестеренко. Степана Чубенко он изобразил в полный рост, который динамично двигается, держа в руках мяч. Открывали памятник мама погибшего школьника и мэр города.
Погибшего Степана Чубенко изобразили в движении с мячом в руках / Фото Краматорского городского совета
Ранее Степана Чубенко посмертно наградили орденами "Народный Герой Украины", "За мужество" III степени, медалью "За жертвенность и любовь к Украине", а также нагрудным знаком "Кровь за Украину".
Степана Чубенко, по одной из версий, убили за украинский флаг / Фото Краматорского городского совета
В школе, где учился Степан Чубенко, в его честь установили мемориальную доску. У входа на стадион "Авангард" в городе также есть его памятная доска. Уже 6 лет в Краматорске проводят футбольный турнир памяти Степана Чубенко.
На открытие собрались жители Краматорска / Фото Краматорского городского совета
Что известно об убийстве Степана Чубенко
- В 2014 году, как начались пророссийские выступления в Украине, Степан Чубенко с друзьями участвовал в митингах в Краматорске на поддержку целостности Украины. Ребята носили воду, продукты, средства гигиены украинским военным, которые прибыли в город. Рискуя жизнью, Степан снял с городской площади ДНРовский флаг.
- В июле 2014-го Степан поехал к другу в Киев. 23 июля сел на поезд в столице, чтобы вернуться домой. В Донецке парня задержали боевики из батальона "Керчь". По одной из версий, Чубенко сняли с поезда за сине-желтую ленту на рюкзаке и шарф футбольного клуба "Карпаты". По другой – отстаивал перед оккупантами позицию единой неделимой страны.
- Мать погибшего парня добилась, чтобы оккупанты наказали злоумышленников. Их задерживали, но впоследствии отпустили и злоумышленники выехали из Донецка. Одного, Вадима Погодина, по запросу Украины задержали в оккупированном Крыму. Впоследствии суд признал его невиновным и отпустил. Второго, Юрия Москалева, задержали в России, но также отпустили. Где третий, Максим Сухомлинов, – неизвестно. Их разыскивает Интерпол.