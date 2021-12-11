Степан Чубенко був гравцем юнацької збірної місцевого футбольного клубу "Авангард". Керівництво команди вирішило на згадку про вбитого учасника назавжди закріпити за ним перший номер.

До теми "Тримайте наше небо, братики": у Пісках відкрили пам'ятник полеглим воїнам 58 бригади

Меморіал відкривала мама загиблого

Автором пам'ятника став краматорський скульптор Ігор Нестеренко. Степана Чубенка він зобразив у повний зріст, який динамічно рухається, тримаючи в руках м'яч. Відкривали пам'ятник мама загиблого школяра та мер міста.



Загиблого Степана Чубенка зобразили в русі із м'ячем в руках / Фото Краматорської міської ради

Раніше Степана Чубенка посмертно нагородили орденами "Народний Герой України", "За мужність" ІІІ ступеня, медаллю "За жертовність та любов до України", а також нагрудним знаком "Кров за Україну".



Степана Чубенка, за однією з версій, вбили через український прапор / Фото Краматорської міської ради

У школі, де навчався Степан Чубенко, на його честь встановили меморіальну дошку. Біля входу на стадіон "Авангард" у місті також є його пам'ятна дошка. Вже 6 років у Краматорську проводять футбольний турнір пам'яті Степана Чубенка.



На відкриття зібрались мешканці Краматорська / Фото Краматорської міської ради

Що відомо про вбивство Степана Чубенка