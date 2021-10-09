Красивые последствия шторма: пляжи Азовского моря покрыло густой пеной

В Запорожской области несколько дней подряд штормит Азовское море. Волны образуют красивую пену и покрывают сушу.

Больше всего "досталось" Бердянской косе. Так, вода 8 октября вплотную подошла к дороге, соединяющей косу с"землей"

Кстати Опаснее медуз: в Азовском море начал активно размножаться хищник

Подтопило электроопоры

На косе подтопило электроопоры. Коммунальщики сняли с одного столба изолированный провод, чтобы предупредить обрыв сети наружного освещения, если опора упадет. Об этом рассказал заместитель городского головы Бердянска Василий Федосов.

Электрики следят за ситуацией с электроснабжением на косе.

Пена и подтопленные электроопоры / Фото"Бердянск 24":

"Капучино" в Кирилловке

На другом запорожском курорте, в поселке Кирилловка, волны "всбили капучино". Так называют толстый слой пены, покрывший пляжи после шторма.

К слову, в Мелитополе ветер повалил столб.

Такое явление в Кирилловке не впервые

Бежевая пена укрывает пляжи Кирилловки уже не первый год. Пользователи сети часто делятся красивыми фото "капучинового" пляжа.