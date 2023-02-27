В Краснодаре пьяный российский военный взорвал гранату, привезенную с войны в Украине
Источник:INSIDER
Россияне несут потери как на фронте, так и глубоко в тылу. Вот, например, вражеский военный из Краснодара, решивший привезти сувенир с войны. Он взорвал гранату, которую прихватил на Донетчине.
По имеющейся информации, взорвалась граната в Краснодаре в жилом доме. Ее с собой привез воевавший на Донетчине доброволец.
Читайте также Наступление россиян уже "захлебывается": чего ожидать на фронте в начале весны
Напился и взорвал гранату
Известно, что произошел досадный инцидент – объясним потом, почему – 26 февраля поздно вечером. 34-летний оккупант Кирилл П. устроил алкогольные посиделки в жилом доме по улице Тургенева в Краснодаре. В какой-то момент ему, очевидно, стало скучно. Так что он взял гранату РГД-5, которая позже взорвалась.
Заметим, что привез он ее из зоны боевых действий в Донетчине. Там он находился добровольцем, сражаясь против Украины в так называемой "спецоперации".
В момент взрыва в квартире вместе с оккупантом были сожители с детьми. Они не пострадали. К сожалению, сам Кирилл П. получил лишь осколочные ранения. Ему медики оказали помощь.
Интересно, что в квартире после осмотра обнаружили еще одну гранату. Ее обезвредили саперы. Самому же оккупанту грозит уголовная ответственность за незаконное хранение оружия.
Как бы там ни было, а потери врага продолжают расти бешеными темпами. Ежедневно удается отправлять на тот мир от 500 до 1000 бойцов "второй армии мира".
Скоро будет 150 тысяч "пакетов"
- По состоянию на утро 27 февраля нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать 148 690 российских захватчиков. А за прошедшие сутки отправить на "концерт Кобзона" ВСУ смогли 560 оккупантов. Заметим, что в зонах ведения активных боевых действий точно подсчитать потери врага сложно. Так что приведенные цифры скромнее.
- Но это еще не всё. В металлолом удалось превратить 3 385 танков, 6 621 боевую бронированную машину, 2 380 артиллерийских систем, 475 РСЗО, 247 средств ПВО.
- Также на балансе вражеского войска на 300 самолетов, 288 вертолетов, 873 крылатые ракеты, 2 048 БпЛА оперативно-тактического уровня, 18 судов, 5248 автомобилей и автоцистерн и 230 единиц спецтехники меньше.