Нес бутылки с бензином возле Кремля: на Красной площади задержали мужчину, – СМИ

В России продолжает происходить что-то очень странное. Так, накануне вечером на Красной площади был задержан мужчина. У него при себе было две бутылки с бензином.

Об этом рассказали росСМИ. По их данным, мужчину задержали правоохранители, ведь он показался им подозрительным, передает 24 Канал.

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У россиян паранойя

Собственно, это и вся информация, которая известна по этому поводу. Можем заметить, что мужчина с бутылками с бензином не просто так вызвал подозрения у россиян. Они все еще не могут отойти от "атаки дронами" Кремля. Поэтому перестраховываются повсюду, где это возможно.

Заметим, что очень неспокойно накануне. Россияне жаловались на "диверсию" на станции с нефтью под Брянском. Мол, ее обстреляли с помощью гранатомета.

Версия оккупантов

Итак, российские пропагандисты отметили, что инцидент произошел 17 мая в поселке Жеча. Во время обхода территории нефтеналивной станции сотрудники обнаружили несколько повреждений. Они были в емкостях с нефтью. В одной из них была дыра размером около 10 на 15 сантиметров.

Каким-то чудом в 250 метрах они обнаружили еще и гранатомет РПГ-22. Его и якобы использовали, чтобы обстрелять емкости с нефтью. По словам оккупантов, оружие прикрепили к дереву, а саму станцию обстреливали дистанционно.

Понятное дело, что у россиян ничего не произошло. "Утечку топлива" не зафиксировали. И вроде бы никто не пострадал. Остается только открытым один простой вопрос: была ли вообще атака из гранатомета. Но подозреваем, ответа на него мы не получим.

К слову, утром 18 мая жаловались оккупанты на временно оккупированном полуострове Крым. Ведь там с колеи вроде бы сошли вагоны с зерном.

В Крыму – схождение вагонов