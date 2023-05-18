Про це розповіли росЗМІ. За їхніми даними, чоловіка затримали правоохоронці, адже він видався їм підозрілим, передає 24 Канал.

Тим часом Навіть пропагандисти не витримали: на шоу Скабєєвої в захваті від Зеленського

У росіян параноя

Власне, це і вся інформація, яку відомо щодо цього інциденту. Можемо лиш зауважити, що чоловік з пляшками з бензином не просто так викликав підозри у росіян. Вони все ще не можуть відійти від "атаки дронами" Кремля. Тож перестраховуються всюди, де лише це можливо.

Зауважимо, що вкрай неспокійно напередодні. Росіяни скаржилися на "диверсію" на станції з нафтою під Брянськом. Мовляв, її обстріляли з допомогою гранатомета.

Версія окупантів

Отже, російські пропагандисти зауважили, що інцидент стався 17 травня у селищі Жеча. Під час обходу території нафтоналивної станції співробітники виявили кілька пошкоджень. Вони були у місткостях з нафтою. В одній із них була дірка розміром десь 10 на 15 сантиметрів.

Якимось дивом за 250 метрів вони виявили ще й гранатомет РПГ-22. Його й буцімто використали, щоб обстріляти місткості з нафтою. За словами окупантів, зброю прикріпили до дерева, а саму станцію обстрілювали дистанційно.

Ясна річ, що у росіян нічого не сталося. "Витоку палива" не зафіксували. І нібито ніхто не постраждав. Залишається лише відкритим одне просте питання: чи була взагалі атака з гранатомета. Але, підозрюємо, відповіді на нього ми не отримаємо.

До слова, зранку 18 травня бідкалися окупанти на тимчасово окупованому півострові Крим. Адже там з колії буцімто зійшли вагони з зерном.

У Криму – сходження вагонів