Про це розповіли росЗМІ. За їхніми даними, чоловіка затримали правоохоронці, адже він видався їм підозрілим, передає 24 Канал.
Тим часом Навіть пропагандисти не витримали: на шоу Скабєєвої в захваті від Зеленського
У росіян параноя
Власне, це і вся інформація, яку відомо щодо цього інциденту. Можемо лиш зауважити, що чоловік з пляшками з бензином не просто так викликав підозри у росіян. Вони все ще не можуть відійти від "атаки дронами" Кремля. Тож перестраховуються всюди, де лише це можливо.
Зауважимо, що вкрай неспокійно напередодні. Росіяни скаржилися на "диверсію" на станції з нафтою під Брянськом. Мовляв, її обстріляли з допомогою гранатомета.
Версія окупантів
Отже, російські пропагандисти зауважили, що інцидент стався 17 травня у селищі Жеча. Під час обходу території нафтоналивної станції співробітники виявили кілька пошкоджень. Вони були у місткостях з нафтою. В одній із них була дірка розміром десь 10 на 15 сантиметрів.
Якимось дивом за 250 метрів вони виявили ще й гранатомет РПГ-22. Його й буцімто використали, щоб обстріляти місткості з нафтою. За словами окупантів, зброю прикріпили до дерева, а саму станцію обстрілювали дистанційно.
Ясна річ, що у росіян нічого не сталося. "Витоку палива" не зафіксували. І нібито ніхто не постраждав. Залишається лише відкритим одне просте питання: чи була взагалі атака з гранатомета. Але, підозрюємо, відповіді на нього ми не отримаємо.
До слова, зранку 18 травня бідкалися окупанти на тимчасово окупованому півострові Крим. Адже там з колії буцімто зійшли вагони з зерном.
У Криму – сходження вагонів
- Сталося це близько 07:45 у селі Чистеньке, що під Бахчисараєм. Після так званої "диверсії" з колії начебто зійшли вісім вагонів з зерном. Причому, п'ять з них ще й перекинулися.
- Підтвердив інформацію про сходження вагонів так званий "глава" тимчасово окупованого Криму Сєргєй Аксьонов. Він зазначив, що на перегоні Сімферополь – Севастополь тимчасово не курсують поїзди. Пасажирам доводиться добиратися з допомогою автобусів.
- Цікаво, що "влада" причину зупинки руху поїздів не називають. А от у Кримській залізниці заявили, що на коліях сталася аварія. І що причиною цього стали "сторонні особи, які втрутилися у роботу залізничного транспорту".