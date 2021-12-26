В красной зоне остались только 2 области: какие именно
Источник:Минздрав
По состоянию на 26 декабря большинство регионов Украины находятся в желтой зоне. Лишь Волынская и Запорожская области остались в "красном списке".
Согласно данным Минздрава, в этих регионах показатели тоже улучшаются. Все остальные регионы – "желтые".
Актуально В Минздраве ответили, усилят ли карантин на Новый год
Вскоре Волынь и Запорожская область могу выйти из красной зоны, – Ляшко
Как сообщал ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко, вскоре в Украине может не остаться красных зон. Ситуация в этих областях сейчас стабилизируется.
По словам главы Минздрава, в течение 5 недель в Украине наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации.
Эпидемиологическая ситуация в Украине / данные Минздрава
Главный санитарный врач предположил усиление карантина
Однако главный санитарный врач Игорь Кузин предположил, что в Украине могут усилить карантин из-за штамма Омикрона. Новый вариант коронавируса вдвое более заразен, чем предыдущий – Дельта. При этом Кузин заметил, что "поведение" Омикрона трудно спрогнозировать.
Читайте также Локдауна не будет, но с масками будем жить еще долго, – Шмигаль
Какова ситуация с коронавирусом в Украине:
- По состоянию на 26 декабря в Украине обнаружили 3 645 124 случая коронавируса.
- Летальных исходов – 94 838.
- Выздоровели более 3 428 000 больных.
- За последние сутки COVID-19 обнаружили у 2 810 человек.
О том, как отличить сезонные виды гриппа от коронавируса: смотрите в видео