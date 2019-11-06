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      Краснокнижного лося застрелили на Черниговщине: в деле много загадок

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      На Черниговщине застрелили краснокнижного лося: все детали инцидента
      На Черниговщине застрелили краснокнижного лося: все детали инцидента

      В первый день разрешенной охоты на Черниговщине убили молодого лося, занесенного в Красную книгу.

      Смертельно раненого лося в лесу обнаружил местный житель Николай Семенченко. Когда он увидел животное, оно было еще живым. По его словам, он даже сначала не заметил, что лось ранен, передает ТСН.

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      После он позвонил егерю, и уже тот вызвал полицию. Когда следственная группа приехала, лось уже был мертв. Ориентировочно, животному – 3 года, оно имеет один рог и вес – примерно 3 центнера.

      Специалисты установили, что животное убили свинцовой пулей. Ее особенность заключается в том, что она после попадания уничтожается, поэтому по осколкам невозможно идентифицировать, из какого оружия стреляли. Кроме того, следователям не удалось и найти гильзу, по которой можно было бы установить, из какого оружия стреляли.

      Сейчас лесники проводят собственное расследование и пытаются найти ружье, из которого был осуществлен выстрел. В ближайшие дни хотят собрать всех охотников вместе, чтобы провести разъяснительную работу, и, возможно, что-то выплывет.

      Известно, что в тот тот день в этом районе охотились жители двух близлежащих сел – Махновки и Омбыш. Но выяснить, в какой части леса выпустили пулю, довольно трудно. Дело в том, что лоси даже с таким тяжелым ранением могут пройти около 5 километров. А в 300 метрах от места, где нашли животное, располагается граница лесничеств. Теоретически раненое животное могло прийти даже из другого района, но следы крови пока удалось найти только там, где лежал раненый лось.

      Охотники как Махновки, так и Омбыша все обвинения в свой адрес опровергают. Говорят, что за празднованием начала сезона даже не успели оружие расчехлить. Правда, когда на раненого лося наткнулись охотники Махновки, то на дороге примерно в километре от леса сидели шесть летних охотников села Омбыш. Хотя у последних никаких добытых трофеев не было, но  три ружья у них изъяли на экспертизу. В то же время 13 ружей махновских охотников для экспертизы до сих пор не изымали. Правоохранители до сих пор работают в окрестных селах.

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      Заметим, что в Украине популяция лосей находится на грани исчезновения. Сегодня насчитывается не более 4,5 тысячи таких животных, и в течение десяти лет их популяция сократилась почти втрое. Только за этот год на Черниговщине были убиты четыре лося, однако ни одного браконьера правоохранители так и не установили. За убийство краснокнижного лося виновнику грозит 130 тысяч гривен штрафа.

      К слову, недавно в США во время охоты мужчина подстрелил оленя. Но после этого раненое животное набросилась на своего обидчика и проткнуло его тело рогами.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Мир животных Новости Чернигова
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