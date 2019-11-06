Червонокнижного лося застрелили на Чернігівщині: справа має багато загадок

У перший день дозволеного полювання на Чернігівщині убили молодого лося, який є занесеним до Червоної книги.

Смертельно пораненого лося у лісі виявив місцевий житель Микола Семенченко. Коли він побачив тварину, вона була ще живою. За його словами, він навіть спершу не помітив, що лося поранено, передає ТСН.

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Опісля він подзвонив єгерю, і вже той викликав поліцію. Коли слідча група приїхала, лось вже був мертвим. Орієнтовно, тварині – з роки, вона має один ріг і вагу – приблизно 3 центнери.

Спеціалісти встановили, що тварину вбили свинцевою кулею. Її особливість полягає в тому, що вона після влучання знищується, тому за уламками неможливо ідентифікувати, з якої зброї стріляли. Крім того, слідчим не вдалося й знайти гільзу, за якою також можна було б встановити, з якої зброї стріляли.

Наразі лісники проводять власне розслідування та намагаються знайти рушницю, з якої було здійснено постріл. Найближчими днями хочуть зібрати всіх мисливців разом, аби провести роз’яснювальну роботу, і, можливо, щось випливе.

Відомо, що того того дня у цьому районі полювали жителі двох прилеглих сіл – Махнівки та Омбиша. Але з’ясувати, в якій частині лісу випустили кулю, досить важко. Річ у тім, що лосі навіть з таким тяжким пораненям можуть пройти до 5 кілометрів. А за 300 метрів від місця, де знайшли тварину, розташовується межа лісництв. Теоретично поранена тварина могла прийти навіть з іншого району, але сліди крові поки що вдалося знайти лише там, де лежав поранений лось.

Мисливці як Махнівки, так і Омбиша усі обвинувачення у свій бік спростовують. Кажуть, що за святкуванням початку сезону навіть не встигли зброю розчохлити. Щоправда, коли на пораненого лося натрапили мисливці Махнівки, то на дорозі десь за кілометр від лісу сиділи шість літніх мисливців села Омбиш. Хоча в останніх жодних вполюваних трофеїв не було, але їхні три рушниці вилучено на експертизу. Натомість 13 рушниць махнівських мисливців для експертизи досі не вилучали. Правоохоронці досі працюють у навколишніх селах.

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Зауважимо, що в Україні популяція лосів перебуває на межі зникнення. Сьогодні налічується щонайбільше 4,5 тисячі таких тварин, і протягом десяти років їхня популяція скоротилася ледь не втричі. Лише за цей рік на Чернігівщині було вбито чотирьох лосів, проте жодного браконьєра правоохоронці так і не встановили. За убивство червонокнижного лося винуватцю загрожує 130 тисяч гривень штрафу.

До слова, нещодавно у США під час полювання чоловік підстрелив оленя. Але опісля поранена тварина накинулася на свого кривдника та проштрикнула його тіло рогами.