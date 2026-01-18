В подмосковном Краснозаводске пылает электроподстанция: в городе блэкаут

Ночь на 18 января 2026 года выдалась неспокойной для жителей Московской области. Так, в Краснозаводске вспыхнул пожар на электроподстанции.

Информацию об инциденте в Подмосковье активно обсуждают в сети. Детали рассказывает 24 Канал.

Что известно о пожаре в Краснозаводске?

По данным российских СМИ, из-за возгорания в ряде микрорайонов города и близлежащих населенных пунктов зафиксированы перебои с электроснабжением. К тому же часть потребителей осталась без света.

В Краснозаводске горит электроподстанция: смотрите видео из сети

По данным телеграм-канала Exilenova+, котельные в городе тоже не работают. А температура там - 15 градусов. Информация о причинах пожара и масштабах повреждений пока не уточняется.

Где еще в России проблемы со светом?