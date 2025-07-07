Военный сказал, как удар по заводу под Москвой повлияет на изготовление БПЛА

Силы обороны 7 июля поразили Краснозаводский химический завод под Москвой, где в частности производят боевые части для "Шахедов". К тому же предприятие является важным звеном для обеспечения российской армии снарядами.

Поражение такого завода является одним из самых эффективных способов противодействия российским атакам. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что в целом есть 2 способа борьбы с угрозами с воздуха.

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Как удар по заводу повлияет на планы врага

Первый способ борьбы с вражескими атаками – это усовершенствование системы ПВО. Здесь можем говорить об увеличении количества мобильных огневых групп, о постоянной работе с партнерами для получения большего количества средств в борьбе с "Шахедами".

Кроме этого, есть проактивная работа – когда мы наносим удары по военным объектам врага с целью уменьшения его возможностей. Мы видим сообщения специалистов о том, что Россия наращивает производство, в частности "Шахедов",

– подчеркнул военнослужащий.

Для этого страна-агрессор требует определенных компонентов, сырья, пороха. Конечно, вся структура производства не сосредоточена только на одном предприятии. Есть целая сеть, которая отвечает за производство различных элементов, из которых затем составляют дроны.

Поэтому вывод одного из звеньев производственного процесса, безусловно, будет иметь последствия. По меньшей мере можем говорить о замедлении производства и недостижении первоочередных целей в производственных планах,

– отметил Александр Мусиенко.

Замедление процесса приведет к тому, что Россия не сможет так быстро и в нужном количестве произвести "Шахеды". Соответственно можем ожидать уменьшения дронов во время атак по Украине.

Напомним, Краснозаводской химический завод специализируется на промышленной и военной химии. Там изготавливают взрывчатые вещества, компоненты для боеприпасов. Это важное звено в технологической цепи обеспечения российской армии.