Ураження такого заводу є одним з найефективніших способів протидії російським атакам. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що загалом є 2 способи боротьби із загрозами з повітря.

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Як удар по заводу вплине на плани ворог

Перший спосіб боротьби з ворожими атаками – це удосконалення системи ППО. Тут можемо говорити про збільшення кількості мобільних вогневих груп, про постійну роботу з партнерами для отримання більшої кількості засобів у боротьбі з "Шахедами".

Крім цього, є проактивна робота – коли ми завдаємо удари по військових об'єктах ворога з метою зменшення його спроможностей. Ми бачимо повідомлення фахівців про те, що Росія нарощує виробництво, зокрема "Шахедів",

– підкреслив військовослужбовець.

Для цього країна-агресорка потребує певних компонентів, сировини, пороху. Звісно, вся структура виробництва не зосереджена лише на одному підприємстві. Є ціла мережа, яка відповідає за виробництво різних елементів, з яких потім складають дрони.

Тож виведення однієї з ланок виробничого процесу, безумовно, матиме наслідки. Щонайменше можемо говорити про сповільнення виробництва і недосягнення першочергових цілей у виробничих планах,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Сповільнення процесу призведе до того, що Росія не зможе так швидко і в потрібній кількості виробити "Шахеди". Відповідно можемо очікувати зменшення дронів під час атак по Україні.

Нагадаємо, Краснозаводський хімічний завод спеціалізується на промисловій та військовій хімії. Там виготовляють вибухові речовини, компоненти для боєприпасів. Це важлива ланка в технологічному ланцюгу забезпечення російської армії.