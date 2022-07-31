Красный Крест не допустили к месту трагедии в колонии в Еленовке

россияне не допустили Красный Крест к месту трагедии в колонии в Еленовке.

Представители Красного Креста подчеркнули, что это нарушение Женевской конвенции. Сообщают, что запрос на разрешение посетить колонию они направили вчера – его не удовлетворили.

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Известно, что наша вчерашняя просьба о доступе к военнопленным из колонии в Еленовке не была удовлетворена. Предоставление Международному комитету Красного Креста доступа к военнопленным является обязанностью сторон конфликта в соответствии с Женевскими конвенциями,

– говорится в сообщении.

россия сама же приглашала экспертов ООН и Красного Креста в Еленовку

В министерстве обороны россии еще день назад цинично сообщали, что официально пригласили экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста в Еленовку.

Страна-террорист нагло отмечала, что это необходимо для "проведения объективного расследования удара по СИЗО", ведь там погибли многие украинские военные, которые попали в плен к россиянам.

Конечно, россияне и дальше пытаются обвинить в теракте ВСУ, а поэтому и не допускают независимых экспертов, которые помогли бы разоблачить издевательства, пытки и убийство украинских пленных.

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Главное о теракте в Еленовке

29 июля российское минобороны заявило об обстреле лагеря военнопленных во временно оккупированной Еленовке. Там находились защитники Мариуполя из "Азовстали", которых должны были обменять. Безопасность пленных гарантировали ООН и Красный Крест.

В результате теракта в Еленовке погибли около 50 украинских военных, еще более 70 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский назвал это убийство очередным военным преступлением россии, а в ОП повторили требование признать россию страной-спонсором терроризма.

Родные защитников "Азовстали" требуют от Красного Креста и ООН немедленно отправить своих представителей в Еленовку. В ООН уже пообещали провести расследование.

россияне цинично врут, что колонию атаковали ВСУ ракетами HIMARS. Эту информацию опровергли в Генштабе, а также в американском Институте изучения войны.

В Главном управлении разведки Министерства обороны рассказали, что массовое убийство пленных – сознательная провокация со стороны оккупантов. К ее реализации привлекли наемников из ЧВК Вагнера.

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