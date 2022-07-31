Красный Крест не допустили к месту трагедии в колонии в Еленовке
россияне не допустили Красный Крест к месту трагедии в колонии в Еленовке.
Представители Красного Креста подчеркнули, что это нарушение Женевской конвенции. Сообщают, что запрос на разрешение посетить колонию они направили вчера – его не удовлетворили.
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Известно, что наша вчерашняя просьба о доступе к военнопленным из колонии в Еленовке не была удовлетворена. Предоставление Международному комитету Красного Креста доступа к военнопленным является обязанностью сторон конфликта в соответствии с Женевскими конвенциями,
– говорится в сообщении.
россия сама же приглашала экспертов ООН и Красного Креста в Еленовку
В министерстве обороны россии еще день назад цинично сообщали, что официально пригласили экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста в Еленовку.
Страна-террорист нагло отмечала, что это необходимо для "проведения объективного расследования удара по СИЗО", ведь там погибли многие украинские военные, которые попали в плен к россиянам.
Конечно, россияне и дальше пытаются обвинить в теракте ВСУ, а поэтому и не допускают независимых экспертов, которые помогли бы разоблачить издевательства, пытки и убийство украинских пленных.
Внимание "Обстрел" Еленовской колонии устроили оккупанты: СБУ обнародовала важный аудиоперехватВажно! Появились фото российского лагеря военнопленных во временно оккупированной Еленовке, сделанные спутником Maxar. На них видно, что здание было взорвано изнутри, а не уничтожено ракетой.
Главное о теракте в Еленовке
- 29 июля российское минобороны заявило об обстреле лагеря военнопленных во временно оккупированной Еленовке. Там находились защитники Мариуполя из "Азовстали", которых должны были обменять. Безопасность пленных гарантировали ООН и Красный Крест.
- В результате теракта в Еленовке погибли около 50 украинских военных, еще более 70 получили ранения.
- Президент Владимир Зеленский назвал это убийство очередным военным преступлением россии, а в ОП повторили требование признать россию страной-спонсором терроризма.
- Родные защитников "Азовстали" требуют от Красного Креста и ООН немедленно отправить своих представителей в Еленовку. В ООН уже пообещали провести расследование.
- россияне цинично врут, что колонию атаковали ВСУ ракетами HIMARS. Эту информацию опровергли в Генштабе, а также в американском Институте изучения войны.
- В Главном управлении разведки Министерства обороны рассказали, что массовое убийство пленных – сознательная провокация со стороны оккупантов. К ее реализации привлекли наемников из ЧВК Вагнера.
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