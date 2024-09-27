Международная федерация Красного креста не исключила из своего состава российский Красный крест, несмотря на их вероятные преступные действия. На фоне этого Украина сообщит об этом решении донорам организации.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что неоднократно рассказывал руководству и представителям МФКК, и даже требовал прозрачного расследования и исключения из состава Федерации.

Смотрите также В Ужгороде неизвестные сожгли авто Красного Креста

Красный крест отличился новым скандальным решением

Лубинец напомнил, что еще в апреле 2024 года МФКК создала Наблюдательную группу правления, которая в рамках такого расследования должна была исследовать деятельность российского Красного креста.

Омбудсман передал президенту МККК Кейт Форбс все подтверждения российских преступлений. Сейчас Федерация обнародовала отчет о деятельности российского Красного креста, где никаких преступлений "не заметили".

Более того, Федерация подтвердила оккупацию Россией украинских территорий и подтвердила, что российский Красный крест посещал временно оккупированные территории, хотя он должен работать только на своей территории.

Это нарушение устава Федерации со стороны РКХ, а также нарушение территориальной целостности Украины. Такие действия Федерация оправдала "новаторскими подходами" и "гуманитарными" целями,

– подчеркнул украинский чиновник.

Кроме того, о том, что РКХ украл имущество украинского Красного креста во временно оккупированном Крыму и участие РКХ в депортации украинских детей на территорию России, в отчете не упомянули ни слова.

"Несмотря на то, что все эти данные имела Президент МФКК, они не учтены. В отчете также говорится о том, что российский Красный крест остается в МФКК, а руководитель – в правлении Федерации", – добавил Лубинец.

Поэтому он начинает кампанию информирования всех доноров, которые финансируют Федерацию. Международные партнеры должны обратить внимание, что они делают взносы на организацию, которая покрывает российские преступления.