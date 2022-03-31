Верещук рассказала о согласованных гуманитарных коридорах на 31 марта

Сегодня ночью стало известно, что Россия подтверждает готовность открыть доступ для гуманитарных коридоров для эвакуации населения, а также для проезда колонны людей на собственном транспорте.

Соответствующую информацию опубликовала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, сообщает 24 канал.

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Кроме открытого доступа для гуманитарной колонны в город Мариуполь с транзитом через город Бердянск, Красный Крест анонсировал еще 2 согласованных гуманитарных коридора.

Первый из них предназначен для доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь .

. Второй – для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.

На обратном пути в город Запорожье к гуманитарным колоннам из Мариуполя и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте.

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