Красный Крест выдаст денежную помощь украинцам: кто ее получит

Украинцы, пострадавшие в результате войны, получат денежную помощь от Международного комитета Красного Креста. Речь идет об уязвимых категориях населения среди переселенцев.

Соответствующий процесс поможет организовать Минсоцполитики. Об этом журналистам 24 канала рассказали на прессбрифинге по поводу деятельности Красного Креста Украины в условиях войны.

Сколько денег получат украинцы

Один человек может рассчитывать на 2 500 гривен пособия в месяц . Общая сумма, направленная на эти выплаты украинцам, достигает 500 миллионов гривен.

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Соответствующая программа денежной поддержки охватит примерно миллион украинцев из уязвимых категорий населения, пострадавших в результате войны. Ранее министерство приступило к сбору заявок на выплаты через официальную платформу ЕПомощь.

Кроме этого, действуют и другие программы

Добавим, что сейчас работает правительственная программа поддержки для переселенцев, по которой каждому взрослому выплачивают 2 тысячи гривен, а на каждого ребенка выделяют по 3 тысячи гривен пособия. Также в Украине действуют программы от ООН, которые предусматривают по 2200 гривен на человека.



Прессбрифинг о деятельности Красного Креста Украины в условиях войны / Фото – 24 канала, Валентини Полищук

Как подать заявку через помощь

Кроме того, с 31 мая можно подать заявку на денежную помощь от международных организаций на платформе есть помощь. Для этого следует заполнить персональные данные и указать IBAN, международный номер банковского счета.

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Этот номер можно узнать в личном кабинете или приложении Банка, где открыт банковский счет человека.