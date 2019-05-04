Красный Крест передал на оккупированный Донбасс гуманитарную помощь

Международный комитет Красного Креста направил жителям Донецкой области гуманитарный груз из продуктовых и гигиенических наборов.

Общая масса гуманитарной помощи более 95 тонн, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Красный Крест направил 5 автомобилей через КПВВ "Новотроицкое".

Всего в ведомстве добавили, что общий пассажиро-транспортный поток на линии соприкосновения в районе ООС несколько увеличился. Всего через контрольные пункты въезда-выезда проследовало 44,2 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств.

В ООН основали объединенный фонд гуманитарной помощи Украине. Помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер призвала доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающих от вооруженного конфликта. Многие страны уже пожертвовали немалую сумму.

Представители делегаций Швеции и Литвы в своих выступлениях сообщили, что их правительства уже внесли средства в фонд. Правительство Швеции пожертвовало 1 миллион долларов.

Сколько военных и мирных жителей погибло на Донбассе за 5 лет?С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2949 украинских военнослужащих. Однако, жертвами конфликта стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, с начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч получили ранения.



Оккупированные Россией территории на Донбассе