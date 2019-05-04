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      Червоний Хрест передав на окупований Донбас гуманітарну допомогу

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      Червоний Хрест передав на окупований Донбас гуманітарну допомогу
      Червоний Хрест передав на окупований Донбас гуманітарну допомогу / Фото з відкритих джерел

      Міжнародний комітет Червоного Хреста направив мешканцям Донецької області гуманітарний вантаж з продуктових і гігієнічних наборів.

      Загальна маса гуманітарної допомоги понад 95 тонн, повідомляє Державна прикордонна служба України.

      Читайте також: Українські бійці жорстко відповіли на обстріли бойовиків на Донбасі: є жертви

      Червоний Хрест направив 5 автомобілів через КПВВ "Новотроїцьке".

      Загалом у відомстві додали, що загальний пасажиро-транспортний потік на лінії зіткнення у районі ООС дещо збільшився. Всього через контрольні пункти в’їзду-виїзду прослідувало 44,2 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів.

      В ООН заснували об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні. Помічниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер закликала донорів долучитися до нього, щоб допомогти жителям Донбасу, які страждають від збройного конфлікту. Багато країн уже пожертвували чималу суму.

      Представники делегацій Швеції та Литви у своїх виступах повідомили, що їхні уряди вже внесли кошти до фонду. Уряд Швеції пожертвував 1 мільйон доларів.

      Скільки військових та мирних жителів загинуло на Донбасі за 5 років?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Проте, жертвами конфлікту стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.

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      Окуповані Росією території на Донбасі

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Україна – Росія ООН Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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