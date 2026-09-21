Об этом "Суспильному" сообщила начальница управления информационной политики и коммуникаций ОГП Марьяна Гайовская.

Что известно об увольнении Кравченко?

По состоянию на 21 сентября в ОГП отмечали, что не располагают информацией о нынешнем местонахождении Руслана Кравченко или возможно его обращение за политическим убежищем.

После увольнения с должности главы ОГП он оставался прокурором генпрокуратуры, однако после заграничной командировки он так и не вернулся к работе, поэтому его окончательно уволили.

Какая предыстория?

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко после выезда за границу фактически находится в статусе беглеца. Глава антикоррупционного центра "Граница" Мартына Богуславец заявила, что в ближайшее время он может попытаться легализоваться в одной из европейских стран.

Ранее журналист Михаил Ткач обратил внимание, что Кравченко подал заявление о временном отказе от личной государственной охраны в 01:00 14 сентября. Приблизительно через полтора часа, в 02:30, он пересек границу через пункт пропуска "Шегини".

Ткач предположил, что в тот момент Кравченко уже мог понимать, что покидает Украину не просто в рамках служебной командировки. По словам журналиста, отсутствие государственной охраны могло усложнить установление места нахождения Кравченко.

Также он утверждает, что информация о возможном выезде эксгенпрокурора была известна представителям высшего руководства государства еще за несколько дней до его отъезда.

Ранее Кравченко заявлял, что уехал за границу в служебную командировку, чтобы проинформировать международных партнеров о ситуации в украинской антикоррупционной системе. 14 сентября он также сообщил о подписании подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу, однако Кривонос заявил, что не получал ее, а в Офисе генпрокурора сообщили, что должным образом подозрение никому не объявляли.

15 сентября Верховная Рада проголосовала за увольнение Кравченко с должности генерального прокурора. В тот же день указ подписал президент Владимир Зеленский.