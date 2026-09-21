Про це Суспільному повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій ОГП Мар'яна Гайовська.

Що відомо про звільнення Кравченка?

Станом на 21 вересня в ОГП зазначали, що не мають інформації про нинішнє місцеперебування Руслана Кравченка чи можливе його зверення по політичний притулок.

Після звільнення з посади очільника ОГП він залишався прокурором генпрокуратури, однак після закордонного відрядження він так і не повернувся до роботи, тож його остаточно звільнили.

Яка передісторія?

Колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко після виїзду за кордон фактично перебуває у статусі втікача. Голова антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець заявила, що найближчим часом він може спробувати легалізуватися в одній із європейських країн.

Раніше журналіст Михайло Ткач звернув увагу, що Кравченко подав заяву про тимчасову відмову від особистої державної охорони о 01:00 14 вересня. Приблизно через півтори години, о 02:30, він перетнув кордон через пункт пропуску "Шегині". Ткач припустив, що на той момент Кравченко вже міг розуміти, що залишає Україну не просто у межах службового відрядження.

За словами журналіста, відсутність державної охорони могла ускладнити встановлення місця перебування Кравченка. Також він стверджує, що інформація про можливий виїзд ексгенпрокурора була відома представникам найвищого керівництва держави ще за кілька днів до його від'їзду.

Раніше Кравченко заявляв, що виїхав за кордон у службове відрядження, щоб поінформувати міжнародних партнерів про ситуацію в українській антикорупційній системі. 14 вересня він також повідомив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу, однак Кривонос заявив, що не отримував її, а в Офісі генпрокурора повідомили, що належним чином підозру нікому не оголошували.

15 вересня Верховна Рада проголосувала за звільнення Кравченка з посади генерального прокурора. Того ж дня відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.