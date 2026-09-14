"Наносит максимальный ущерб имиджу Украины": Буданов прокомментировал ситуацию с Кравченко

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию вокруг генерального прокурора Руслана Кравченко. Он заявил, что эта ситуация негативно сказывается на репутации Украины.

Об этом пишет "Украинская правда".

Что сказал Кравченко?

Он считает, что последние события, в частности подозрения в адрес представителей антикоррупционных органов и выезд генпрокурора за границу, негативно сказываются на репутации Украины.

Буданов подчеркнул, что это наносит ущерб имиджу Украины на международной арене.

Все это ненормально и наносит максимальный ущерб имиджу Украины в мире,

– заявил он.

Напомним, ситуация вокруг генерального прокурора Руслана Кравченко обострилась после его заявлений о предъявлении подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу. Он утверждал, что подписал соответствующее подозрение, а также сообщил о подозрении лицу, близкому к руководителю САП Александру Клименко.

Генпрокурор также заявлял, что ранее президент Владимир Зеленский якобы сдерживал его от таких действий. В то же время НАБУ и САП назвали эти заявления продолжением системной атаки на независимые антикоррупционные органы. В бюро подчеркнули, что на момент заявления Кравченко никакого подозрения Семену Кривоносу официально не вручали.

Также НАБУ опровергло информацию о якобы изъятии уголовных дел, о которых говорил генпрокурор. В ведомстве не требуют никакой "неприкосновенности" для своих сотрудников или других лиц.

Зеленский, со своей стороны, призвал Верховную Раду безотлагательно поддержать увольнение Кравченко с должности. Президент заявил, что для генпрокурора есть только один путь – увольнение, а обвинения в политическом давлении назвал позицией самого Кравченко.