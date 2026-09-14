Юрист и заместитель исполнительного директора Центра по противодействию коррупции Елена Щербан в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметила, что о событиях в ЦПК узнали из Telegram-канала самого Кравченко, где вот он опубликовал видео и сообщил о подписании подозрений в адрес директора НАБУ и, по его словам, лица, близкого к руководству САП. Впоследствии из собственных источников стало известно, что в тот момент (в восемь утра) он уже давно находился за границей, пересек ее примерно в два часа ночи.

Как в ЦПК объясняют ночной выезд Кравченко

Заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции подчеркнула, что незаметно или в обычной очереди пересечь границу человек на такой должности (генерального прокурора) не мог. Особенно после резонансного дела "Карфаген" подобный шаг не мог состояться без разрешения чиновников самого высокого уровня.

Конечно, учитывая информацию о том, что в отношении НАБУ и САП готовились атаки, мы убеждены, что выезд Кравченко был абсолютно разрешенным и контролируемым, и о нем знали все ключевые должностные лица нашей страны. Вопрос в том, все ли понимали, что он будет делать после выезда. Допускаю, что не все,

– озвучила Щербан.

К сведению! Смотрите видеоинтервью с заместительницей исполнительного директора Центра противодействия коррупции Еленой Щербан о ситуации вокруг генпрокурора Кравченко в 17:00 на 24 Канале в YouTube.

В ЦПК считают, что атака на антикоррупционные органы продолжается

Представительница Центра противодействия коррупции подчеркнула, что, несмотря на выезд за границу, Кравченко формально остается на посту генерального прокурора. Поэтому все его действия (в частности, сейчас уже за границей) и подписанные решения продолжают иметь процессуальные последствия.

Пока что те документы, которые он подписал, действуют. На мой взгляд, они являются частью атаки на антикоррупционные органы, потому что он остается на своей должности,

– подчеркнула Щербан.

Представление Зеленского об отставке Кравченко Верховная Рада должна рассмотреть 15 сентября. Поэтому на данный момент он по-прежнему является действующим генеральным прокурором Украины. Свой выезд за пределы Украины он объяснил тем, что находится в зарубежной командировке, в рамках которой запланированы встречи, во время них он "намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов".