Юристка і заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначила, що про події в ЦПК дізналися з Telegram-каналу самого Кравченка, де той опублікував відео та повідомив про підписання підозр директору НАБУ і, за його словами, близькій особі до керівництва САП. Згодом із власних джерел стало відомо, що на ту мить (о восьмій ранку) він давно перебував за кордоном, перетнувши його орієнтовно о другій годині ночі.

Як у ЦПК пояснюють нічний виїзд Кравченка

Заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції підкреслила, що перетнути кордон непомітно чи у звичайній черзі людина на такій посаді (генерального прокурора) не могла. Особливо після резонансної справи "Карфаген" подібний крок не міг відбутися без дозволу посадовців найвищого рівня.

Звісно, беручи до уваги ту інформацію, що щодо НАБУ і САП готувалися атаки, ми переконані, що виїзд Кравченка був абсолютно дозволеним та контрольованим, і про нього знали всі ключові посадовці нашої країни. Питання в тому, чи всі розуміли, що він робитиме після виїзду. Допускаю, що не всі,

– озвучила Щербан.

До відома! Дивіться відеоінтерв'ю з заступницею виконавчого директора Центру протидії корупції Оленою Щербан щодо ситуації довкола генпрокурора Кравченка о 17:00 на 24 Каналі в YouTube.

В ЦПК вважають, що атака на антикорупційні органи триває

Представниця Центру протидії корупції підкреслила, що, попри виїзд за кордон, Кравченко формально залишається на посаді генерального прокурора. Через це всі його дії (зокрема нині вже за кордоном) та підписані рішення продовжують мати процесуальні наслідки.

Поки що ті документи, які він підписав, діють. На мій погляд, вони є частиною атаки на антикорупційні органи, тому що він залишається на своїй посаді,

– наголосила Щербан.

Подання Зеленського про відставку Кравченка Верховна Рада має розглянути 15 вересня. Тому станом на зараз він досі чинний генпрокурор України. Свій виїзд за межі України він пояснив тим, що перебуває у закордонному відрядженні, в межах якого заплановані зустрічі, під час яких він "має намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів".