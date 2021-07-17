Было жесткое обращение, – Кравчук назвала проблемное министерство
Источник:24 канал
В разных министерствах существуют скандалы и неприятные случаи. Однако в "Слуге народа" назвали ведомство, в отношении которого есть очень много нареканий. Его работу уже обсуждали и на заседании соответствующего комитета.
Об этом рассказала глава фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале. Речь идет о Министерстве обороны Украины.
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"Это правда, нарекания есть. В частности, и от депутатов нашей фракции. И я не про скандал о каблуках, а про закупки, законодательную работу. Там даже было заседание комитета", – отметила нардеп.
Это не было недоверие, но довольно жесткое обращение в министерство, что по плану законодательных работ они отстают,
– добавила Кравчук.
Она также анонсировала кадровые изменения в Минобороны. Они, по словам Кравчук, состоятся "в новом сезоне".Справка. В СМИ активно заговорили об отставке министра обороны Андрея Тарана. В то же время глава фракции "Слуга народа" эту информацию опроверг.
Интервью с Евгенией Кравчук в программе "Перекрестный допрос": смотрите видео
Последние скандалы в Минобороны
- Большой скандал вспыхнул вокруг туфель для женщин-военных. Им пришлось маршировать на каблуках, что возмутило сеть.
- Также В Минобороны пришлось объяснять, почему мужчины и женщины на параде будут маршировать отдельно. Отметили, что все якобы из-за особенностей пола.
- Кроме этого, Минобороны задолжало военным выплаты. В СМИ сообщали о сотнях миллионов.