Было жесткое обращение, – Кравчук назвала проблемное министерство

В разных министерствах существуют скандалы и неприятные случаи. Однако в "Слуге народа" назвали ведомство, в отношении которого есть очень много нареканий. Его работу уже обсуждали и на заседании соответствующего комитета.

Об этом рассказала глава фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале. Речь идет о Министерстве обороны Украины.

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"Это правда, нарекания есть. В частности, и от депутатов нашей фракции. И я не про скандал о каблуках, а про закупки, законодательную работу. Там даже было заседание комитета", – отметила нардеп.

Это не было недоверие, но довольно жесткое обращение в министерство, что по плану законодательных работ они отстают,

– добавила Кравчук.

Она также анонсировала кадровые изменения в Минобороны. Они, по словам Кравчук, состоятся "в новом сезоне".

. В СМИ активно заговорили об отставке министра обороны Андрея Тарана. В то же время глава фракции "Слуга народа" эту информацию опроверг.

Интервью с Евгенией Кравчук в программе "Перекрестный допрос": смотрите видео

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