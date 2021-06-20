Будет очень большой шаг, – Кравчук назвал сроки присоединения США к нормандскому формату

Леонид Кравчук убежден, что вступление США в нормандский формат будет иметь важное значение к урегулированию ситуации на Донбассе. В то же время окончательное решение Штаты могут принять по итогам визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что в настоящее время Франции и Германии (членам нормандской четверки) не хватает твердости, системности и последовательности, "чтобы четко и ясно поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится".

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Если США присоединятся, считаю, что это будет очень большой шаг по урегулированию процесса. Это будет означать, что и на минской площадке будет больше дипломатии, больше усилий и больше твердых позиций, чем сейчас,

– подчеркнул Кравчук.

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Кравчук заявил, что на протяжении лет он ни разу не слышал, чтобы президент Франции или канцлер Германии заявляли на какой-то из встреч, что Россия – агрессор, который должен уйти из Донбасса и покинуть оккупированный Крым. В то же время это давно уже нужно сделать.

По словам Кравчука, после встречи Зеленского и Джо Байдена все будет меняться. Это будет касаться, в частности, как Плана действий по членству в НАТО, так и работы нормандского формата.

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