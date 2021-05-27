Россия делает все, чтобы заблокировать переговоры, – Кравчук о нормандском формате

Леонид Кравчук рассказал, что 26 мая состоялось виртуальное заседание политических советников из Украины, Франции, Германии и России. Все стороны, в частности, Россия призвали прекратить огонь.
В то же время глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что на самом деле Россия не собирается останавливаться. По словам политика, страна-агрессор делает все, чтобы "затормозить, остановить, заблокировать принятие конкретного решения".
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Кравчук рассказал, что Украина несколько раз подавала предложения, формулировки которых соответствуют и минскому формату, и нормандскому формату.
Но Россия отказывается. Страна агрессор настаивает на одном: стороной конфликта должны выступать оккупанты Донбасса. Кравчук напомнил, что они являются лишь механизмом в руках Кремля, а не стороной конфликта.
По словам политика, весь мир ждет, когда будут конкретные меры, чтобы Россия остановила свою "комедию".
Нормандский формат: последние новости
- Переговоры советников "нормандской четверки" состоялись 26 мая.
- В Офисе Президента рассказали, что во время этой встречи "состоялся очень жесткий обмен мнениями".
- Украина стремится как можно быстрее установить мир на Донбассе. Между тем страна-агрессор Россия до сих пор пытается перебросить ответственность на Украину и называет конфликт "внутренним".
- Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что переговоры продолжатся, как в нормандском формате, так и в ТКГ.