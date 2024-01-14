На архивном видео Кравчука просили сделать Украину сильнее и не отдавать ядерку

Соцсетями распространяется уникальное видео, записанное в 1993 году. На архивных кадрах Леонида Кравчука просят не отдавать ядерное оружие, пока Украина не станет сильным государством.

Украина потеряла третий по мощности ядерный потенциал в мире. 14 января 1994 года Леонид Кравчук лишил наше государство ядерного статуса на трехсторонней встрече в Москве, где также находились президент России Борис Ельцин и президент США Билл Клинтон. На 30-летие этого судьбоносного события в Интернете начали распространяться архивные кадры с первым украинским лидером.

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Что попало на видео

На видео можно увидеть, как первого президента Украины просили оставить ядерное вооружение. На кадрах такого же есть реакция тогдашнего главы государства.

Леонид Макарович, обращаемся к вашей мудрости. Не отдавайте атомное оружие. Пусть (оно – 24 Канал) будет в стране еще лет из 20, пока наберет силу наша Украина,

– зачитал коллективное обращение один из украинцев.

В ответ Кравчук отметил, что такой вопрос ему задали не первый раз. К нему обращались депутаты, а участники львовского вече потребовали провозгласить Украину ядерным государством. Он заявил, что такие проблемы решаются не президентом.

Потому что есть декларация Верховной Рады, есть постановление Верховной Рады о том, что политика Украины в этой сфере состоит в том, чтобы постепенно набирать безъядерный статус и быть государством, которое присоединится к договору о нераспространении ядерного оружия,

– объяснил Кравчук.

Он также заявил, что Украина должна идти по определенной дороге и не быть государством, которое меняет свою политику, иначе к ней не будет много уважения.

Архивные кадры с Леонидом Кравчуком в 1993 году: смотрите видео



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