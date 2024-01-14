Україна втратила третій за потужністю ядерний потенціал у світі. 14 січня 1994 року Леонід Кравчук позбавив нашу державу ядерного статусу на тристоронній зустрічі у Москві, де також був президент Росії Борис Єльцин та президент США Білл Клінтон. На 30-річчя цієї доленосної події в інтернеті почали розповсюджуватися архівні кадри з першим українським лідером.

Читайте також Обіцянки – цяцянки: що дав Україні Будапештський меморандум

Що потрапило на відео

На відео можна побачити, як першого президента України просили залишити ядерне озброєння. На кадрах такого ж є реакція тодішнього голови держави.

Леоніде Макаровичу, звертаємося до вашої мудрості. Не віддавайте атомної зброї. Нехай (вона – 24 Канал) буде в країні ще років з 20, поки набере сили наша Україна,

– зачитав колективне звернення один з українців.

У відповідь Кравчук зауважив, що таке питання йому поставили не вперше. До нього зверталися депутати, а учасники львівського віча вимагали проголосити Україну ядерною державою. Він заявив, що такі проблеми розв'язуються не президентом.

Тому що є декларація Верховної Ради, є постанова Верховної Ради про те, що політика України в цій сфері полягає у тому, щоб поступово набирати без'ядерний статус і бути державою, яка приєднається до договору про нерозповсюдження ядерної зброї,

– пояснив Кравчук.

Він також заявив, що Україна має йти визначеною дорогою та не бути державою, яка змінює свою політику, бо інакше до неї не буде багато поваги.

Архівні кадри з Леонідом Кравчуком 1993 року: дивіться відео



Чи може Україна відновити ядерку