Кража миллиардов: экс-глава "Укртатнафты" Овчаренко и сообщники получили подозрения

Правоохранители провели десятки обысков и сообщили о подозрениях экс-главе компании "Укртатнафта" Павлу Овчаренко и еще 8 подозреваемым по делу о хищениях.

Речь идет о краже 5,804 миллиардов гривен. Соответствующую информацию сообщили источники Экономической правды в правоохранительных органах, передает 24 Канал.

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Что известно о деле о хищениях

Как пишет издание, Овчаренко подозревают в создании организованной группы, которая завладела нефтепродуктами "Укртатнафты" на 5,804 миллиардов гривен путем их незаконной передачи компаниям "Гуд Ойл", "Уэлс Хаус", "Стримз Кэпитал", "Нью Ойл", "Рагард", "Агрейн Трейдинг".

Было проведено 58 обысков в ходе которых изъято финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, печати, штампы, компьютеры, магнитные и электронные носители информации, сим-карты, мобильные телефоны, подтверждающие преступную деятельность группы,

– сказал собеседник ЭП в правоохранительных органах.

Отмечается, что экс-главе накануне по почте сообщили о подозрении. Также их вручили лично следующим лицам:

экс-главе компании "Уэлс Хаус" Олегу Моисееву, которого подозревают в нанесении ущерба на 984,545 миллиона гривен;

бывшему руководителю ООО "Нью Ойл" Андрею Шубе – сумма убытков 733,352 миллиона гривен;

экс-главе компании "Рагард" Алексею Мирошниченко – 237,333 миллиона гривен убытков.

Еще пяти лицам сообщения о подозрении направлены по почте по месту регистрации: экс-чиновникам "Укртатнафты" Андрею Пинчуку и Дарье Скакалиной, руководителю ООО "Гуд Ойл" Александру Тонкошкуру, главе "Агрейн Трейдинг" Андрею Барткиву и руководителю компании "Стримз кепител" Александру Турченко.