Йдеться про крадіжку 5,804 мільярдів гривень. Відповідну інформацію повідомили джерела Економічної правди у правоохоронних органах, передає 24 Канал.

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Що відомо про справу про розкрадання

Як пише видання, Овчаренка підозрюють у створенні організованої групи, яка заволоділа нафтопродуктами "Укртатнафти" на 5,804 мільярдів гривень шляхом їх незаконної передачі компаніям "Гуд Ойл", "Уелс Хаус", "Стрімз Кепітал", "Нью Ойл", "Рагард", "Агрейн Трейдинг".

Було проведено 58 обшуків в ході яких вилучено фінансово-господарські та бухгалтерські документи, печатки, штампи, комп’ютери, магнітні та електронні носії інформації, сім-карти, мобільні телефони, що підтверджують злочинну діяльність групи,

– сказав співрозмовник ЕП у правоохоронних органах.

Зазначається, що ексголові напередодні поштою повідомили про підозру. Також їх вручили особисто наступним особам:

ексголові компанії "Уелс Хаус" Олегу Моісеєву, якого підозрюють у завданні збитків на 984,545 мільйона гривень;

колишньому керівнику ТОВ "Нью Ойл" Андрію Шубі – сума збитків 733,352 мільйона гривень;

ексголові компанії "Рагард" Олексію Мирошниченку – 237,333 мільйона гривень збитків.

Ще п’яти особам повідомлення про підозру направлені поштою за місцем реєстрації: екс-посадовцям "Укртатнафти" Андрію Пінчуку та Дарії Скакаліній, керівнику ТОВ "Гуд Ойл" Олександру Тонкошкуру, голові "Агрейн Трейдинг" Андрію Бартківу та керівнику компанії "Стрімз кепітел" Олександру Турченку.