Украина будет закупать оружие в Великобритании за счет кредита от ЕС, – Bloomberg

Европейский Союз готовит программу, которая позволит Украине закупать британское вооружение за счет кредита в размере 60 миллиардов евро. О запуске этой инициативы могут объявить уже на следующей неделе в ходе встречи "Коалиции желающих" в Париже.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Что известно о кредите, который позволит приобрести оружие для Украины?

По информации издания, переговоры по соответствующему соглашению длились несколько месяцев. Стороны в значительной степени согласовали его условия во время саммита НАТО в Анкаре. Официально о запуске программы могут объявить уже на следующей неделе на встрече "Коалиции желающих" в Париже, в которой также примет участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По данным Bloomberg, Украина получит эти средства в виде целевого кредита на закупку оборонной продукции. При этом британское правительство будет вносить финансовый вклад по мере того, как Украина будет использовать кредит на закупку военной техники у британских компаний.

Как отмечает издание, эта договоренность стала шагом навстречу Великобритании после того, как сторонам ранее не удалось согласовать ее участие в европейском оборонном фонде SAFE объемом 150 миллиардов евро. Тогда переговоры зашли в тупик из-за споров об условиях доступа Лондона к программе.

В то же время нынешние переговоры о кредите для Украины продвигаются быстрее. Некоторые страны ЕС, в частности Нидерланды, выступают за скорейшее заключение соглашения, поскольку это упростит закупку британского вооружения для Украины.

По информации Bloomberg, европейские дипломаты считают, что в последние месяцы Украина смогла получить тактическое преимущество над Россией благодаря успешным ударам по важным объектам на территории страны-агрессора. Именно поэтому союзники стремятся как можно скорее укрепить украинскую армию дополнительными средствами противовоздушной обороны и другим вооружением до начала зимнего периода.

Кроме того, стороны планируют отдельно заключить соглашение о доступе Великобритании к фонду ЕС для инвестиций в технологические компании. Впрочем, его подписание пока отложено из-за смены правительства в Великобритании.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что главным приоритетом для Украины остаются системы ПВО Patriot и ракеты к ним, ведь у страны пока нет собственной противоракетной системы. По его словам, Украина стремится получить от США лицензию на производство ракет для Patriot, обеспечить их финансирование при поддержке европейских партнеров, а также продолжает переговоры о поставках дополнительных ракет, пока собственной системы еще нет.