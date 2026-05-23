Россия может вернуть атомный крейсер "Адмирал Нахимов": выйдет ли в море и угрожает ли Украине

Оккупанты могут вернуть в строй атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Адмирал Нахимов". Несмотря на то, что корабль был более 25 лет на "модернизации".

Об этом говорится в материале Defense Express. Аналитики заметили движения оккупантов вокруг корабля, которые могут свидетельствовать о его подготовке к выходу в море.

Зачем россияне хотят вернуть корабль проекта 1144 "Адмирал Нахимов"?

Сейчас на причале проводят процедуру размагничивания, которую корабли должны проходить в рамках обслуживания перед выходом в море или после ремонта/модернизации.

Обозреватель Thord Are Iversen, опираясь на спутниковые снимки, заметил, что на прошлой неделе корабль переместили к депермизационному причалу верфи "Севмаш". Там же ракетоносец находился по состоянию на 21 мая, хотя уже был развернут в противоположную сторону,

– говорится в статье.

Спутниковые снимки корабля проекта 1144 "Адмирал Нахимов"

Скорее всего, россияне готовятся продолжить проведение испытаний своего атомного крейсера. И на это есть причина.

В России активизировались работы не просто так, потому что сейчас их единственный активный атомный крейсер "Пётр Великий", который тоже относится к проекту 1144, серьёзно износился и требует как минимум капитального ремонта. Более того, обсуждают, что его просто спишут, поэтому нужна замена. "Адмирал Нахимов" – логичный вариант на роль преемника, потому что больше стоял в доках, чем служил, поэтому не так сильно износился,

– отметили в Defense Express.

Считают, что на "Адмирале Нахимове" должны заменить 20 старых противокорабельных ракет П-700 "Гранит" на 80 универсальных пусковых УКСК 3С14, которые могут применять "Калибр", "Оникс" и "Циркон".

В то же время обозреватели отметили: во-первых, движения россиян еще не означают, что корабль вот-вот выйдет в море. Это снова может растянуться на годы. Во-вторых, только один атомный крейсер в море ничего не даст, и станет очень привлекательной целью для ударов.

"Россиян, скорее всего, это не очень волнует, потому что прежде всего им нужен мощный корабль для парадов и поддержания престижа", – подытожили в материале.

Напомним, в феврале Defense Express отмечали, что "Адмирал Нахимов" очень уязвим к дронам. И вообще отстает от аналогичных американских кораблей на 40 лет.