А на дне – "Москва": в одном из киевских супермаркетов метко потроллили оккупантов
2 июля 2022 , 17:39Читати новину українською
Источник:Типичный Киев
Амбиции российских оккупантов в войне с Украиной часто вызывают только смех. Враг терроризирует мирные города ракетными ударами, но продвинуть свои силы вглубь нашего государства не может.
Российские оккупанты понесли просто безумные потери в войне с Украиной. Флагманский крейсер "Москва" – один из самых мощных ударов ВСУ по российским оккупантам.
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Троллинг россиян в супермаркете столицы
В одном из киевских супермаркетов решили потролить "вторую армию мира". Дно аквариума с рыбой украшает копия флагманского крейсера "Москва", потеря которого стала для российских оккупантов очень болезненным ударом.
Точный троллинг россиян / Фото Типичный Киев
Война России с Украиной: последние новости
- Российские оккупанты попытались убедить свое недалекое население в том, что паническое бегство их остатков с острова Змеиный – это "жест доброй воли". Им не поверили даже россияне – они кричат о позоре и не верят в победу над Украиной.
- Российские оккупанты снова атаковали Николаев, они запустили по городу 10 своих ракет. Мишенями врага являлись порт и объекты производственной инфраструктуры.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал искусную "помощь" наших воинов в "эвакуации" оккупантов из Змеиного. Точный удар – и россияне после новых потерь в панике сбегают с острова.
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