Близнец "Москвы": командующий ВМС рассказал о крейсере "Украина"

Наше государство имеет свой собственный недостроенный крейсер с названием "Украина". Этот корабль является абсолютно идентичным по характеристикам к затонувшему российскому крейсеру "Москва".

Об этом в интервью журналистке Наталье Мосейчук сказал командующий Военно-Морскими Силами ВСУ, Алексей Неижпапа. Он также рассказал о своем опыте пребывания на "Москве", передает 24 Канал.

К теме Я получил эсэмэску, – командующий ВМС вспомнил, как узнал о поражении крейсера "Москва"

"Украина" и "Москва" – корабли одного проекта

Неижпапа отметил, что он был на крейсере "Москва" последний раз в 2012 году. Тогда вице-адмирал был командиром бригады надводных кораблей и общался с россиянами.

Я даже был на этом крейсере, и дежурный по крейсеру даже командовал мне: "Смирно!" Я был командиром бригады, поднялся на борт. Это был День флота. Мы же совместно День флота проводили много лет до 2014 года,

– рассказал он.

Командующий ВМС также отметил, что как крейсер "Украина", так и "Москва" – это два идентичных по характеристикам судна. Ведь они одного проекта.

"Москва" – его первое название "Слава" – это первый корабль из серии. А крейсер "Украина" – четвертый. То есть у них осталось еще два крейсера такого проекта, которые служат на Тихоокеанском и Северном флоте", – заметил Неижпапа.

Он подчеркнул, что этот крейсер – это флагманский, океанический корабль. Однако вице-адмирал пояснил, что флот может иметь свое название, если имеет крейсер, а сейчас у Черноморского флота крейсера нет, поэтому это флотилия.

У нас он (крейсер "Украина" – 24 Канал) есть, стоит, правда. Но у нас не флот, у нас Военно-Морские Силы, есть такая градация,

– сказал он.

Неижпапа знал, куда надо было попадать по "Москве"

Вице-адмирал также вспомнил об уничтожении российского крейсера "Москва" ракетами "Нептун", отметив, что хорошо знает это судно. Командующий ВМС отметил, что когда украинской разведке поступил перехват разговоров оккупантов после поражения корабля, он показывал места попадания.

"Мы могли отследить и примерно сориентироваться, что происходило на борту крейсера после попадания двух ракет", – подчеркнул он.

Также Неижпапа, отвечая на вопрос Мосейчук, отметил, что украинские водолазы не спускались на затонувший корабль, но пока что.