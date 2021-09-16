Кремень пригрозил украинским каналам санкциями за нарушение языкового закона

16 сентября 2021 , 18:50
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Источник:

сайт языкового омбудсмена

Языковой омбудсмен заявил о более 80 обращениях от граждан за нарушение закона о языке украинскими телеканалами. Основная часть обращений касалась деятельности телеканалов "Украина", "Интер" и "1+1".

Жалобы касались 25 украинских телеканалов. Об этом Тарас Кремень заявил по результатам проверки соблюдения телеканалами закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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Офис вещательного омбудсмена проверит 5 каналов

  • "1+1",
  • "Интер",
  • ICTV,
  • МЕГА,
  • "Украина".

Многочисленные материалы, подтверждающие дерзкое и систематическое нарушение телевизионными каналами языкового закона, являются основанием для рассмотрения этого вопроса на отдельном заседании СНБО и возможного применения санкций,
– предупредил Кремень.

Он добавил, что у телеканалов было 2 года, чтобы подготовиться к новому закону.

В течение 16 июля – 16 сентября Офис омбудсмена начал 30 проверок в таких сферах:

  • информация для общего ознакомления,
  • обслуживание потребителей,
  • местное самоуправление,
  • образование,
  • телевидение,
  • национальная безопасность и оборона.

О результатах пообещали сообщить дополнительно.

Обратите внимание! Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко говорил, что телеканалы не начали дублировать фильмы и сериалы на украинском языке, потому что власть не придумала для них механизм компенсации. Кроме того, противоречия в законах фактически позволили телеканалам самим решать, соблюдать ли новые правила. Для того чтобы урегулировать эту ситуацию, министерство разработало новый закон о медиа.


Нормы языкового закона в Украине / Инфографика 24 канала

Автор: Софія Мінджоса