Закон один для всех, – Кремень раскритиковал показ советских фильмов на украинских каналах

Ряд украинских телеканалов нарушает нормы языкового закона. В частности на телеканале "Интер" в последнее время можно часто увидеть фильмы советского производства.

Фильмы, изготовленные до 1991 года, на данный момент транслируют только с титрами. Это прямое нарушение 23 статьи. Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Стоит прочитать Вопрос не только языке, но и экономики, – Ткаченко про русскоязычные сериалы в Украине

Украинские телеканалы должны получить удостоверение

По его словам, для того, чтобы советские фильмы транслировались на украинских телеканалах – они должны иметь соответствующие удостоверения.

Я считаю, что спекуляций с советскими кинофильмами на русском языке с 16 июля быть не может и не должно. Закон – один для всех,

– отметил Кремень.

Он отметил, что для того, чтобы привести в соответствие те фильмы и сериалы, которые планировали демонстрировать, было 2 года. За исключением таких телеканалов как "Интер", "Украина" и "1+1", остальные 24 телерадиоорганизации, если посмотреть на статистику, таких нарушений не имеют. Это означает, что лишь незначительная часть телеканалов пошла на нарушения.

Согласно языковому закону, в Украине все фильмы и сериалы, которые снимали в нашем государстве,нужно транслировать на украинском языке. В то же время количество субтитров и реплик на другом языке не должно превышать 10% в киноленте.

"Мы направили свою информацию в Нацсовет с тем, чтобы была возможность наложения соответствующих санкций в части нарушения Закона о телевидении и радиовещании. Мне кажется, что это и является предметом тех разбирательств, которые сейчас находятся в Национальной совете", – отметил языковой омбудсмен.

Позиция Нацсовета: коротко

В Нацсовете по вопросам телевидения и радио 26 июля раскритиковали демонстрацию фильмов и сериалов "на языке оригинала".

Из-за показа запрещенных фильмов, как заявил Нацсовет, телеканалам "Интер" и "Дом" устроят проверку.

В эфире "Интера" зафиксировали 5 фильмов, которые нельзя показывать на территории Украины.

Основное про языковой закон / Инфографика 24 канала