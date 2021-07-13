Кремень объяснил Разумкову опасность "языковых" поправок

Тарас Кремень обеспокоен правками в законы о языке. Уполномоченный пояснил, что они, в случае принятия, могут существенно сузить применение государственного языка.

Речь идет о правках нардепов в законопроект № 5551-2 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". Тарас Кремень по этому поводу выразил обеспокоенность главе Рады Дмитрию Разумкову.

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Тарас Кремень обеспокоен правками к проекту закона

Тарас Кремень заявил, что предложения и поправки №13, 14, 16 и 17 к проекту закона:

по своему содержанию противоречат Конституции и позиции Конституционного суда;

и позиции Конституционного суда; могут поставить под угрозу использование государственного языка в сферах общественной жизни;

привести к нарушению прав граждан на получение информации на государственном языке.

Более того, эти предложения и поправки не соответствуют определенной регламентом Рады процедуре и предмету правового регулирования самого законопроекта № 5551-2.

Следовательно, внесенные таким образом предложения и поправки не могут быть рассмотрены ни на заседании комитета, ни, тем более, в зале парламента,

– заявил Кремень.

Кстати, он вспомнил, что 16 июля начинается новый этап воплощения именно тех норм языкового закона, касающиеся:

экзаменов на уровень владения государственным языком;

сферы культуры и развлечений;

туристической сферы;

книгоиздательства и работы книжных магазинов;

кинопроизводства, демонстрации фильмов в кинотеатрах и на телевидении и тому подобное.

Суть правок

Накануне обеспокоенность правками выразил депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Он пояснил, что правки "пытаются нивелировать действие закона об украинском языке":

№13 и идентичные №14 – выводит создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона об украинском языке;

№16 – убирает необходимость госслужащим подтверждать владение украинским (в частности с помощью экзаменов);

№17 – разрешить использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании, а это значит – обучение на русском языке в школах и вузах. Также это еще и убирает штрафы за нарушение языкового закона в сфере услуг.

Он пояснил, что проект закона стоит в повестке дня за день до вступления в силу закона о языке.

"Поэтому это последняя возможная попытка, которую мы не имеем права допустить", – сказал нардеп.

Что этому предшествовало