В Кременчуге до сих пор тушат пожар на нефтебазе после ракетных ударов

После сегодняшнего ракетного обстрела оккупантами в Кременчуге возник пожар на предприятиях по хранению нефтепродуктов. Спасатели ГСЧС до сих пор пытаются потушить огонь.

На месте работают подразделения ГСЧС, техника и пожарные поезда. Такая информация была опубликована в телеграм-канале ГСЧС Украины.

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Напомним, что сегодня, 2 апреля, в 6:10 в город Кременчуг прилетели вражеские ракеты. В результате возникли пожары на предприятиях по хранению нефтепродуктов.

Отмечается, что информация о жертвах, пострадавших и последствиях уточняется.

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