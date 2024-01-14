В Кременчуге юноши замучили летучую мышь и сняли все на видео: какая участь их постигла

Двое 19-летних жителей Кременчуга издевались над летучей мышью. Из-за жестокого обращения животное, к сожалению, погибло.

Инцидент произошел еще в мае 2023 года. В январе 2024 года суд принял решение о двух садистах из Кременчуга.

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Что именно сделали мучители

Артем Поляков и Ярослав Кузьменко обнаружили в заброшенном здании летучую мышь. Они светили животному фонариком в глаза и играли летучей мышью в футбол. Также мучители оторвали своей жертве крыло и били её о стену. Во время записи пыток эти юноши смеялись и нецензурно ругались. Один из садистов сказал летучей мыши: "Твоя очередь умирать".

В конце мая 2023 года местный телеграм-канал опубликовал видео с пытками летучей мыши и оставил ссылку на страницы двух садистов в соцсетях. Как выяснилось, у них среднее специальное образование и ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

Что решил суд

Впоследствии этими юношами заинтересовались правоохранители. В отношении мучителей открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным, что привело к его гибели. Экспертиза показала, что летучая мышь могла умереть от полученных травм. Артем Поляков и Ярослав Кузьменко признали свою вину, подтвердили следствию все обстоятельства дела и пошли на соглашение с прокурором.

Суд дал обоим садистам по 5 лет тюрьмы, однако освободил их от отбывания наказания, назначив им испытательный срок на 2 года. Согласно решению суда, Кузьменко и Поляков также должны возместить судебные и экспертные расходы. Каждый из них должен заплатить 14338 гривен.

Похожие случаи в Украине

Ранее в селе Ильница на Закарпатье двое местных 13-летних парней жестоко обращались с маленьким котиком, сняли свои издевательства и тоже выложили видео в интернет. Впоследствии правоохранители установили личности школьников-садистов, доставили их родителей в отделение полиции и открыли уголовное производство.

Напомним, что в одном из парков Киева мужчина бил щенка йоркширского терьера и душил собаку на глазах у свидетелей. Очевидцы вызвали полицейских, которые забрали собачку и отправили её к ветеринару.

Этот приговор пока что не вступил в силу. Поэтому эти молодые люди могут оспорить решение в Полтавском апелляционном суде в течение 30 дней с момента его оглашения.