В Кременчуге спасают 4-летнего мальчика: проглотил более 60 таблеток

30 ноября 2021 , 14:47
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Источник:

"Кременчугская газета"

В Кременчуге медики спасают 4-летнего мальчика. Малыш выпил 64 таблетки.

По данным местных СМИ, ребенок находится в тяжелом состоянии. В реанимацию детской больницы Кременчуга малыша госпитализировали в ночь с 29 на 30 ноября.

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Как информируют оперативные службы города, у ребенка обнаружили медикаментозное отравление,
– говорится в сообщении.

Мама рассказала, что малыш выпил пилюли в количестве 64 штук. Детали инцидента пока не раскрывают. Также неизвестно, какими таблетками отравился ребенок.

В Черкассах спасли новорожденного

  • Полиция Черкасс рассказала, как полицейская Юлия Шагиева спасла малыша, на котором уснула пьяная мама.
  • В полицию пришла бабушка ребенка. Она рассказала, что ее дочь пренебрегает уходом за новорожденным.
  • Кроме того, горе-мама угрожала, что совершит насилие в отношении ребенка.
  • Когда стражи порядка прибыли в квартиру горе-матери, то увидели, что женщина спит на ребенке. Лицо малыша уже окрасилось в бурый. Очевидно, ребенку не хватало кислорода.
  • Шагиева оперативно отреагировала. Она спасла мальчика, потом выкупала и накормила.
  • Впоследствии малыша госпитализировали.
Автор: Мар'яна Бекало