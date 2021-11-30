В Кременчуге спасают 4-летнего мальчика: проглотил более 60 таблеток
30 ноября 2021 , 14:47Читати новину українською
Источник:"Кременчугская газета"
В Кременчуге медики спасают 4-летнего мальчика. Малыш выпил 64 таблетки.
По данным местных СМИ, ребенок находится в тяжелом состоянии. В реанимацию детской больницы Кременчуга малыша госпитализировали в ночь с 29 на 30 ноября.
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Как информируют оперативные службы города, у ребенка обнаружили медикаментозное отравление,
– говорится в сообщении.
Мама рассказала, что малыш выпил пилюли в количестве 64 штук. Детали инцидента пока не раскрывают. Также неизвестно, какими таблетками отравился ребенок.
В Черкассах спасли новорожденного
- Полиция Черкасс рассказала, как полицейская Юлия Шагиева спасла малыша, на котором уснула пьяная мама.
- В полицию пришла бабушка ребенка. Она рассказала, что ее дочь пренебрегает уходом за новорожденным.
- Кроме того, горе-мама угрожала, что совершит насилие в отношении ребенка.
- Когда стражи порядка прибыли в квартиру горе-матери, то увидели, что женщина спит на ребенке. Лицо малыша уже окрасилось в бурый. Очевидно, ребенку не хватало кислорода.
- Шагиева оперативно отреагировала. Она спасла мальчика, потом выкупала и накормила.
- Впоследствии малыша госпитализировали.