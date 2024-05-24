Село останется без сообщения с сушей: на Кременчугском водохранилище разрушается дамба

В Полтавской области на Кременчугском водохранилище разрушается защитная дамба. Это происходит из-за высокого уровня воды в Днепре и российских обстрелов.

На дамбе Кременчугского водохранилища образовались аварийные участки, а одно из сел вообще может остаться без сообщения с сушей.

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Глава Градижской общины Мирослав Носа рассказал, что протяженность дамбы 13 километров, из них около двух – длина аварийного участка.

Железобетонная конструкция уже ломается и падает. Видно, что все эти плиты уже висят в воздухе, вся основа их вымыта. В этом году они все упадут, и, фактически, вода подойдет вплотную к дороге,

– говорит он.

Опасность для населения

Ближе всего к опасной зоне расположены села Мозолиевка и Шушвалика. Для села Шушвалика дамба вообще является единственным сообщением с сушей.

Ни школьный автобус, ни дети в школу, ни продукты, ни медицина, ничего. И в дальнейшем будут подтапливаться все села, которые расположены по другую сторону дамбы – поля и села до Семеновской общины,

– предупреждает председатель общины.

Уровень воды превышает нормальный на пол метра, что вызывает повышенное разрушение.

В чем причина

Повышенный уровень воды в Кременчугском водохранилище связан с высокой водностью Днепра и Десны зимой и весной, а также с российскими обстрелами.

Объединенная энергетическая система Украины работала в сверхсложных условиях: разрушение высоковольтных линий электропередачи, распределительных подстанций, трансформаторов и основного оборудования гидроэлектростанций. Все водохранилища днепровского каскада были заполнены до проектных уровней с целью накопления резерва аварийной мощности в условиях военного положения,

– сообщили в "Укргидроэнерго".

У берегов Шушваловки и Мозолиевки наибольшая ширина водохранилища – 28 километров. Сильный разгон и высота волн влияют на береговую линию и дамбу, однако снизить уровень воды в Днепре пока нет возможности.

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Как решают ситуацию

Начальник Черкасского управления защитных массивов днепровских водохранилищ Александр Бовсуновский рассказал, что дамбу будут укреплять горной массой.

Укреплением береговой линии будет заниматься Региональный офис водных ресурсов Полтавщины. Сейчас отремонтировали часть аварийного участка возле села Мозолиевка.

Высокий уровень воды мешает строительству, вообще при этом уровне нельзя проводить строительство, ведь мы должны отсыпать дамбу на поверхность, где нет воды, чтобы уложить берег, отсыпать подножие из щебня, то есть, не в воду сыпать, а на сухую поверхность,

– рассказала заместитель начальника Регионального офиса водных ресурсов на Полтавщине Светлана Соколовская.

Работу можно будет начать, когда водохранилище будет сработано – то есть не раньше октября.