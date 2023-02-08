Максимальная эскалация, – Гайдай о ситуации у Кременной

Россияне 8 февраля пробуют прорвать украинскую оборону в Луганской области. Максимальная эскалация сейчас – на Кременском направлении.

Там много обстрелов, но все атаки врага отбивают наши защитники. Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

К теме Еще не анонсированное наступление, – Гайдай объяснил, что означают атаки врага со стороны Кременной.

Как наступают оккупанты у Кременной

Гайдай объяснил, что – это ежедневные атаки небольшими группами, к взводу, но постоянными волнами. Иногда они наступают с поддержкой тяжелой техники, в частности, БТР и танками.

Кроме того, россияне пытаются прорвать нашу линию обороны. Наступают захватчики и в Белогоровке. Этот район также находится под обстрелами.

Оккупанты активизировались в Луганской области

Россияне не покидают намерений захватить всю Донецкую и Луганскую области. Полковник запаса ВСУ Сергей Грабский отметил, россияне стягивают серьезные силы для атаки на Восточном направлении. В частности, возле Сватового.

Специалисты из американского Института изучения войны считают, что россияне могут усилить наступление в Луганской области. Предполагают, что захватчики снова хотят идти на Харьковщину.

Кстати, накануне Гайдай также отмечал, что россияне постоянно атакуют в Кременной районе. Однако это не новое полномасштабное наступление, о котором пишут в сети. По словам главы ОВА, это разведка боем. видят всю карту действий, резервы со стороны россиян; они владеют информацией о маневрах врага. Однако он заверил, что украинские военные видят всю карту действий и резервы со стороны россиян. Украинские защитники владеют информацией о маневрах врага.