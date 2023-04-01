Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. По его словам, российские оккупанты пытаются совершать наступательные действия. Они используют бронированную технику и разные тактики. Также захватчики применяют артиллерию и РСЗО, однако существенных успехов не имеют.

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Силы обороны имеют тактические преимущества

Как отметил военный, в украинских подразделений на этом направлении есть тактические преимущества. Инициатива полностью находится на нашей стороне.

Очень важно, что на линии столкновения удается использовать различные технические средства, позволяющие эффективно обнаруживать врага, корректировать огонь артиллерии и помогать в контрбатарейной борьбе.

Западные образцы вооружения обладают высокой точностью. Благодаря корректировке из беспилотников удается уничтожать логистические склады, живую силу и бронированную технику противника. Также ВСУ по линии фронта, в частности у Кременной, использует ударные беспилотники. И уже есть положительные результаты,

– подчеркнул Федоренко.

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Он отметил, что ситуация сложная – легкой она быть не может. Однако украинские подразделения дают отпор российским захватчикам.

Украина готовится к контрнаступлению