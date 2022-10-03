Лучше бы спросили у ВСУ: Кремль хочет советов от населения о границах "анексированных областей"

3 октября 2022 , 14:07
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В Кремле заявили, что границы оккупированных Херсонской и Запорожской областей еще не определены и будут зависеть от воли населения. В то же время новых "референдумов" на этих территориях вроде бы не будет.

Кремль не знает, какие территории пытается присоединить

В Кремле продолжают избегать прямого ответа по поводу границ присоединенных Россией территорий. Им в этом лучше помогут ВСУ, поэтому могут не спешить.

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Предварительно, Песков затруднился ответить на вопрос, в каких именно границах будет признана Херсонская и Запорожская области. Сегодня снова решил отойти от ответа такими вот обещаниями – мол, будут "советоваться с людьми".

О границах Херсонской и Запорожской областей Кремль продолжит "советоваться с населением этих областей",
– цитируют российские СМИ Пескова.

Самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР", по словам Пескова, войдут в состав России в пределах 2014 года.

В Думе уже есть ответ

Министр юстиции России Павел Крашенинников заявил, что Запорожская область входит в Россию в своих административных границах, а Херсонскую область с двумя районами Николаевской области.

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Главное о попытках Кремля аннексировать украинские территории

  • Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября объявил о решении включить в состав России территории четырех областей: Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой.
  • Предпосылкой стали сфальсифицированные результаты фейковых референдумов – якобы подавляющее большинство избирателей "проголосовало" за вхождение оккупированных территорий Украины в состав России.
  • Эти подставные референдумы проходили с многочисленными нарушениями международного и человеческого права. Люди голосовали под принуждением, давлением. Заявили о 90% явке избирателей, что невозможно просто физически, ведь многие покинули оккупированные территории.
  • Захватчики засчитывали пустые бюллетени и не стеснялись делать это даже на камеру. Очевидцы зафиксировали нарушения и опубликовали соответствующие фотографии.
  • Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил проведение незаконных "референдумов" на оккупированных территориях Украины и фальсификацию их результатов.
  • Владимир Зеленский подчеркнул, что "присоединение" захваченных регионов к России означает закрытие любых переговоров с Москвой.

Автор: Анастасія Лукашевська