Лучше бы спросили у ВСУ: Кремль хочет советов от населения о границах "анексированных областей"
В Кремле заявили, что границы оккупированных Херсонской и Запорожской областей еще не определены и будут зависеть от воли населения. В то же время новых "референдумов" на этих территориях вроде бы не будет.
Кремль не знает, какие территории пытается присоединить
В Кремле продолжают избегать прямого ответа по поводу границ присоединенных Россией территорий. Им в этом лучше помогут ВСУ, поэтому могут не спешить.
Внимание Кадыров и Пригожин публично подорвали авторитет Путина, – ISW
Предварительно, Песков затруднился ответить на вопрос, в каких именно границах будет признана Херсонская и Запорожская области. Сегодня снова решил отойти от ответа такими вот обещаниями – мол, будут "советоваться с людьми".
О границах Херсонской и Запорожской областей Кремль продолжит "советоваться с населением этих областей",
– цитируют российские СМИ Пескова.
Самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР", по словам Пескова, войдут в состав России в пределах 2014 года.
В Думе уже есть ответ
Министр юстиции России Павел Крашенинников заявил, что Запорожская область входит в Россию в своих административных границах, а Херсонскую область с двумя районами Николаевской области.
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Главное о попытках Кремля аннексировать украинские территории
- Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября объявил о решении включить в состав России территории четырех областей: Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой.
- Предпосылкой стали сфальсифицированные результаты фейковых референдумов – якобы подавляющее большинство избирателей "проголосовало" за вхождение оккупированных территорий Украины в состав России.
- Эти подставные референдумы проходили с многочисленными нарушениями международного и человеческого права. Люди голосовали под принуждением, давлением. Заявили о 90% явке избирателей, что невозможно просто физически, ведь многие покинули оккупированные территории.
- Захватчики засчитывали пустые бюллетени и не стеснялись делать это даже на камеру. Очевидцы зафиксировали нарушения и опубликовали соответствующие фотографии.
- Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил проведение незаконных "референдумов" на оккупированных территориях Украины и фальсификацию их результатов.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что "присоединение" захваченных регионов к России означает закрытие любых переговоров с Москвой.