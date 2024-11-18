Путин создает картинку для Трампа: к каким коварным действиям прибегнет в отношении Украины

Глобальная цель Владимира Путина, чтобы не только Россия давила на поле боя, вела боевые действия и терроризировала гражданское население, а присоединились другие страны, которые подошли бы к вопросу установления мира через призму того, что Украина должна пойти на уступки.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что для этого российский диктатор будет использовать все элементы давления.

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Давление России на Европу и США

Как отметил Александр Мусиенко, Кремль пытается найти возможности, чтобы консолидировать Запад, чтобы он давил на Украину как на слабую сторону, как считает Путин, для того, чтобы украинцы шли на уступки.

Из-за этого происходят атаки. Их мы будем наблюдать в течение зимы, потому что очевидно Россия как раз для этого накапливала ракетный потенциал. Я думаю, что дальше атаки будут сначала с имитационными пусками, а затем с применением ракетного вооружения, чтобы создать картинку, что российская авиация постоянно в воздухе,

– сказал военный эксперт.

По его словам, все это элементы давления на Европу. Чтобы европейские страны на фоне того, что США могут перестать играть роль лидера, попытались надавить на Украину, мол, договариваемся с Путиным.

Кроме этого, Путин создает картинку для новоизбранного президента США, которая должна подтвердить слова, которые провозглашал Дональд Трамп еще на стадии предвыборной кампании. Когда говорил о том, что Россия побеждала Адольфа Гитлера, Наполеона и т.д. и поэтому ее невозможно победить военным путем.

Обратите внимание! Политолог и социолог Игорь Эйдман сказал, что для Путина важно улучшить позиции России на фронте до переговоров с Трампом. В частности, выбить украинские Силы обороны из Курской области России.

Кремль пытается подать ситуацию на поле боя с соответствующей драматургией как безвыходную, мол, Россия наступает, Украина вынуждена защищаться и только отступает.

Впрочем, Украина не отвергает идею переговоров. В частности, представители официальной власти не высказывались против переговоров.

"Мы за установление справедливого мира, который возможен только через силу. В противном случае, если сейчас давить, чтобы Украина шла на переговоры при текущих условиях, то это будет игра в одни ворота – нам будут навязывать условия, которые мы должны выполнять", – добавил Мусиенко.