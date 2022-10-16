Вывозят украинцев, завозят россиян: Кремль делает этнические чистки на оккупированных землях, – ISW

Страна-агрессор снова прибегла к своей привычной практике этнических чисток на оккупированных землях. Враг продолжает массово депортировать украинцев, нарушая все международные законы и нормы.

Как сообщили специалисты Института изучения войны, российские власти могут участвовать в кампании этнических чисток, депортируя украинцев и заселяя в украинские города российских граждан.

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Оккупанты фактически воруют украинских детей

14 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что "несколько тысяч" детей из Херсонской области уже находятся в других регионах России. Там они будто бы отдыхают в домах отдыха и детских лагерях. Заметим, что вывоз несовершеннолетних херсонцев в Россию – похищение. Захватчики не позволят потом вернуться этим детям домой.

Советник-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук еще в июле рассказала, что россияне сами говорят о 324 тысячах похищенных детей. Однако количество принудительно депортированных детей не может быть подтверждено или опровергнуто украинской стороной. По состоянию на начало июля поступило 5 097 заявлений о похищении детей.

Для чего Россия ворует детей

Оккупанты вывозят несовершеннолетних из-за контрнаступления ВСУ. Ожидается, что украинская армия скоро освободит Херсон, а дети останутся в оккупированном Крыму. Возмущенным родителям ничего не останется делать, как ехать на полуостров, чтобы забрать своих детей. Российская пропаганда будет показывать это как приезд беженцев, бегущих из освобожденного Херсона от "киевского режима укрорейха".

Этническая чистка сама по себе не была определена как преступление, согласно международному праву, но была определена Комиссией экспертов ООН по нарушениям гуманитарного права, совершенных на территории бывшей Югославии, как "превращение территории в этническую однородность путем применения силы или устрашения" и "целенаправленная политика", разработанная одной этнической или религиозной группой, направлена на удаление с помощью насильственных и террористических средств гражданского населения другой этнической или религиозной группы с определенных географических территорий.

Добавим, что определение международных институций понятия этнических чисток совпадает с тем, что делает враг на временно оккупированных им территориях.

Еще в мае в Мариуполе российские военные активно проводили массовую депортацию местного населения на территорию государства-агрессора. В течение 21 мая из города вывезли 313 человек. В то же время избежать депортации было невозможно. Тех, кто передумал покидать Мариуполь после информации о маршруте в Россию, сразу же разворачивали либо российские военные, либо те, кого называют "официальными волонтерами".

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