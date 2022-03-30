Кремль фактически признал потерю инициативы в Украине, – разведка Британии
Источник:Минобороны Британии
Из-за неудач в боях оккупанты не достигли цели и не окружили Киев. А так называемым "отводом" Россия фактически признала потерю инициативы в Украине.
Соответствующую информацию сообщили в Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные их разведки. Об этом ведомство написало 29 марта – на 34-й день войны, которую Россия начала против Украины.
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Россия не оцепила Киев и фактически признала потерю инициативы
Неоднократные неудачи россиян и успешные контратаки украинских войск почти наверняка означают, что российское наступление не достигло цели и оцепить Киев не удалось,
– сообщила британская разведка.
Добавили также, что о признании Кремлем потери инициативы в регионе могут свидетельствовать:
- заявления оккупантов о "снижении активности" вокруг столицы;
- сообщение о так называемом "отводе некоторых российских подразделений".
Разведка Великобритании предположила, что, вероятно, теперь Москва будет пытаться перевести силы с Севера Украины, чтобы наступать в Донецкой и Луганской областях.Обратите внимание! В Генштабе ВСУ заявили, что так называемый отвод войск России, вероятно, является ротацией и введением в заблуждение . То есть оккупанты хотят создать ложное воображение, якобы они отказались окружить Киев.
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